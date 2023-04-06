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Холопов Василий Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

06.08.1853

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Холопов Михайло Михайлов

Мать: Ирина Григорьева

Рождение ребёнка
01.10.1807

Сын: Холопов Сергей Васильев

Мать ребёнка: Холопова Пелагея Иванова

вотчина подполковника Сергея Саввича Яковлева села Великого
Рождение ребёнка
1808

Сын: Холопов Иван Васильев

Мать ребёнка: Холопова Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1814

Сын: Холопов Константин Васильев

Мать ребёнка: Холопова Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1819

Сын: Холопов Алексей Васильев

Мать ребёнка: Холопова Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1825

Сын: Холопов Дмитрий Васильев

Мать ребёнка: Холопова Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
01.02.1830

Сын: Холопов Григорий Васильев

Мать ребёнка: Холопова Пелагея Иванова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.07.1833

Сын: Холопов Петр Васильев

Мать ребёнка: Холопова Пелагея Иванова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
20.10.1841
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: села Великого крестьянин Константин Васильев Холопов и законная жена его Наталья Петрова, православного исповедания. Воспреемники: отец его Василий Михайлов Холопов и крестьянина Евгения Гри... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холопова Пелагея Иванова

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
06.08.1853
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от холеры | смерть в возрасте 66 лет
Похороны
07.08.1853
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Погребение совершал Иерей Владимир Соколов с дьяконом Иоанном Кутузовым, дьячком Иваном Павловым и пономарем Иваном Тим. (ГКУ ЯО ГАЯО ф.230 , оп.8, д.203а. лист 59об-60, запись 78) | церковь Рождества... Показать все