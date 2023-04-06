Холопов Василий Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смерти06.08.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Холопов Михайло Михайлов
Мать: Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
01.10.1807
Мать ребёнка: Холопова Пелагея Иванова
вотчина подполковника Сергея Саввича Яковлева села Великого
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Холопова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1814
Сын: Холопов Константин Васильев
Мать ребёнка: Холопова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Холопова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Холопова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
01.02.1830
Сын: Холопов Григорий Васильев
Мать ребёнка: Холопова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
08.07.1833
Мать ребёнка: Холопова Пелагея Иванова
Крещение
20.10.1841
Родители: села Великого крестьянин Константин Васильев Холопов и законная жена его Наталья Петрова, православного исповедания. Воспреемники: отец его Василий Михайлов Холопов и крестьянина Евгения Гри... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Холопова Пелагея Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.08.1853
Причина смерти: от холеры | смерть в возрасте 66 лет
Похороны
07.08.1853
Погребение совершал Иерей Владимир Соколов с дьяконом Иоанном Кутузовым, дьячком Иваном Павловым и пономарем Иваном Тим. (ГКУ ЯО ГАЯО ф.230 , оп.8, д.203а. лист 59об-60, запись 78) | церковь Рождества... Показать все