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Холопов Алексей Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Холопов Василий Михайлов

Мать: Холопова Пелагея Иванова

Бракосочетание
17.10.1836

Жена: Холопова Александра Данилова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - вотчины господ наследниц Яковлева села Великого крестьянина Василия Михайлова Холопова сын Алексей, холост. Невеста - девица Александра, дочь того же села крестьянина Данилы Егорова Тельнова. ... Показать все
Бракосочетание
16.10.1853

Жена: Ирина Васильева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - села Великого крестьянин Алексей Васильев Холопов, православного вероисповедания, вторым браком, 34 лет Невеста - того же села крестьянина Василия Егорова Холопова дочь девица Ирина православ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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