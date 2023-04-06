Холопов Алексей Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Холопов Василий Михайлов
Мать: Холопова Пелагея Иванова
Бракосочетание
17.10.1836
Жених - вотчины господ наследниц Яковлева села Великого крестьянина Василия Михайлова Холопова сын Алексей, холост. Невеста - девица Александра, дочь того же села крестьянина Данилы Егорова Тельнова. ... Показать все
Бракосочетание
16.10.1853
Жена: Ирина Васильева
Жених - села Великого крестьянин Алексей Васильев Холопов, православного вероисповедания, вторым браком, 34 лет Невеста - того же села крестьянина Василия Егорова Холопова дочь девица Ирина православ... Показать все
Смерть
Неизвестно