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Холопов Дмитрий Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Холопов Василий Михайлов

Мать: Холопова Пелагея Иванова

Бракосочетание
12.11.1843

Жена: Холопова Александра Иванова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - села Великого крестьянин Дмитрий Васильев Холопов православный первым браком. Невеста - девица Александра Иванова, дочь того же села крестьянина Ивана Никитина Курочкина. Поручители: по жениху... Показать все
Рождение ребёнка
20.02.1846

Сын: Холопов Алексей Дмитриев

Мать ребёнка: Холопова Александра Иванова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
29.06.1849

Сын: Холопов Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Холопова Александра Иванова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.07.1852

Дочь: Проверить Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Холопова Александра Иванова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.09.1854

Дочь: Пелагея Дмитриева

Мать ребёнка: Холопова Александра Иванова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.07.1858

Дочь: Ольга Дмитриева

Мать ребёнка: Холопова Александра Иванова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Варвара Дмитриева

Мать ребёнка: Холопова Александра Иванова

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Анастасия Дмитриева

Мать ребёнка: Холопова Александра Иванова

Смерть
Неизвестно
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