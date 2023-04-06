Холопов Дмитрий Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Холопов Василий Михайлов
Мать: Холопова Пелагея Иванова
Бракосочетание
12.11.1843
Жених - села Великого крестьянин Дмитрий Васильев Холопов православный первым браком. Невеста - девица Александра Иванова, дочь того же села крестьянина Ивана Никитина Курочкина. Поручители: по жениху... Показать все
Рождение ребёнка
20.02.1846
Мать ребёнка: Холопова Александра Иванова
Рождение ребёнка
29.06.1849
Мать ребёнка: Холопова Александра Иванова
Рождение ребёнка
16.07.1852
Дочь: Проверить Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Холопова Александра Иванова
Рождение ребёнка
26.09.1854
Дочь: Пелагея Дмитриева
Мать ребёнка: Холопова Александра Иванова
Рождение ребёнка
06.07.1858
Дочь: Ольга Дмитриева
Мать ребёнка: Холопова Александра Иванова
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Варвара Дмитриева
Мать ребёнка: Холопова Александра Иванова
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Анастасия Дмитриева
Мать ребёнка: Холопова Александра Иванова
Смерть
Неизвестно