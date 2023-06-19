Холопов Петр Васильев
Место рождения
Дата рождения08.07.1833
Дата смерти22.07.1833
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1833
Отец: Холопов Василий Михайлов
Мать: Холопова Пелагея Иванова
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Воспреемники: крестьяне села Великого отец его Михайло Михайлов Холопов и Федора Васильева Крупкина жена Марья Михайлова. Таинство совершал священник села Великого Евгений Дмитриев Соколов с дьяконом ... Показать все
Смерть
22.07.1833
Причина смерти: по неизвестной причине
Похороны
Неизвестно
Погребен при церкви приходском священником Евгением Дмитревым Соколовым (ГАЯО ф.230, оп.1, д.12245, лист 619 об, запись 36) | церковь Рождества Пресвятой Богородицы