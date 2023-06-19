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Холопов Петр Васильев

Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

08.07.1833

Дата смерти

22.07.1833

Пол

Мужской

Отец

1787 г.р.

Мать

1789 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1833

Отец: Холопов Василий Михайлов

Мать: Холопова Пелагея Иванова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Воспреемники: крестьяне села Великого отец его Михайло Михайлов Холопов и Федора Васильева Крупкина жена Марья Михайлова. Таинство совершал священник села Великого Евгений Дмитриев Соколов с дьяконом ... Показать все
Смерть
22.07.1833
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: по неизвестной причине
Похороны
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Погребен при церкви приходском священником Евгением Дмитревым Соколовым (ГАЯО ф.230, оп.1, д.12245, лист 619 об, запись 36) | церковь Рождества Пресвятой Богородицы