Холопов Иван Константинов
Место рождения
Дата рождения31.01.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1834
Крещение
01.02.1834
Родители: села Великого крестьянин Константин Васильев Холопов и его законная жена Наталья Петрова. Восприемники: отеу его Василий Михайлов Холопов и Евгения Григорьева Ведерникова жена Анна Петрова. ... Показать все
Бракосочетание
17.10.1852
Жених православный первым браком 18 лет, невеста дочь Алексея Александрова Холопова, первым браком 20 лет. Поручители: по жениху села Великого крестьяне - Алексей и Дмитрий Васильевы Холоповы, по неве... Показать все
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: 1 Жена Холопова Надежда Алексеева
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: 1 Жена Холопова Надежда Алексеева
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Проверить Анастасия Иванова
Мать ребёнка: 1 Жена Холопова Надежда Алексеева
Рождение ребёнка
1860
Дочь: София Иванова
Мать ребёнка: 1 Жена Холопова Надежда Алексеева
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Проверить Серафима Иванова
Мать ребёнка: 1 Жена Холопова Надежда Алексеева
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: 1 Жена Холопова Надежда Алексеева
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: 1 Жена Холопова Надежда Алексеева
Бракосочетание
23.11.1873
Поручители: по жениху - села Великого крестьяне Александр Иавин Борисов и Михайло Васильев Маковкин, по невесте - за невесту Александр Андреев Вяткин , Исаак Павлов Холопов и Иван Михайлов Носов - сел... Показать все
Рождение ребёнка
21.08.1874
Мать ребёнка: 2 Жена Холопова Дарья Михайлова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно