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Холопов Иван Константинов

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Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

31.01.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1834

Отец: Холопов Константин Васильев

Мать: 1 Жена Холопова Наталья Петрова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
01.02.1834
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: села Великого крестьянин Константин Васильев Холопов и его законная жена Наталья Петрова. Восприемники: отеу его Василий Михайлов Холопов и Евгения Григорьева Ведерникова жена Анна Петрова. ... Показать все
Бракосочетание
17.10.1852

Жена: 1 Жена Холопова Надежда Алексеева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених православный первым браком 18 лет, невеста дочь Алексея Александрова Холопова, первым браком 20 лет. Поручители: по жениху села Великого крестьяне - Алексей и Дмитрий Васильевы Холоповы, по неве... Показать все
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: 1 Жена Холопова Надежда Алексеева

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: 1 Жена Холопова Надежда Алексеева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Проверить Анастасия Иванова

Мать ребёнка: 1 Жена Холопова Надежда Алексеева

Рождение ребёнка
1860

Дочь: София Иванова

Мать ребёнка: 1 Жена Холопова Надежда Алексеева

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Проверить Серафима Иванова

Мать ребёнка: 1 Жена Холопова Надежда Алексеева

Рождение ребёнка
1865

Сын: Холопов Сергей Иванов

Мать ребёнка: 1 Жена Холопова Надежда Алексеева

Рождение ребёнка
1866

Сын: Холопов Алексей Иванов

Мать ребёнка: 1 Жена Холопова Надежда Алексеева

Бракосочетание
23.11.1873

Жена: 2 Жена Холопова Дарья Михайлова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Поручители: по жениху - села Великого крестьяне Александр Иавин Борисов и Михайло Васильев Маковкин, по невесте - за невесту Александр Андреев Вяткин , Исаак Павлов Холопов и Иван Михайлов Носов - сел... Показать все
Рождение ребёнка
21.08.1874

Сын: Холопов Александр Иванов

Мать ребёнка: 2 Жена Холопова Дарья Михайлова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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