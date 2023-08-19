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(Холопова) Александра Константиновна

Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

19.10.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1841

Отец: Холопов Константин Васильев

Мать: 1 Жена Холопова Наталья Петрова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
(ГАЯО ф.230, оп.2, д.72, лист 981 об-982, запись 71)
Крещение
20.10.1841
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: села Великого крестьянин Константин Васильев Холопов и законная жена его Наталья Петрова, православного исповедания. Воспреемники: отец его Василий Михайлов Холопов и крестьянина Евгения Гри... Показать все
Смерть
Неизвестно
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