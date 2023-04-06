Холопов Алексей Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти24.08.1905
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Смерть
24.08.1905
Причина смерти: от поноса
Похороны
26.09.1905
Смерть в возрасте 1 1/2 мес от поноса. Погребение совершал священник Николай Красносельский с дьяконом Николаем Моревым. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.908, л.210об-211, зап.51 | церковь Рождества Пресвя... Показать все