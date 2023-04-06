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Холопов Алексей Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

24.08.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Холопов Михаил Михайлов

Мать: Холопова Анастасия Дмитриева

Смерть
24.08.1905
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от поноса
Похороны
26.09.1905
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть в возрасте 1 1/2 мес от поноса. Погребение совершал священник Николай Красносельский с дьяконом Николаем Моревым. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.908, л.210об-211, зап.51 | церковь Рождества Пресвя... Показать все
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