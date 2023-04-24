Холопов Дмитрий Михайлов
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти15.02.1904
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Смерть
15.02.1904
Причина смерти: от кашля
Похороны
17.02.1904
Смерть в возрасте 2 1/2 года от кашля. Погребение совершал священник Николай Красносельский с дьяконом Николаем Моревым. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.908, л.86об-87, зап.8 | церковь Рождества Пресвятой... Показать все