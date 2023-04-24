Холопов Дмитрий Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХолопов Дмитрий Михайлов

Холопов Дмитрий Михайлов

Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

15.02.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Холопов Михаил Михайлов

Мать: Холопова Анастасия Дмитриева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
15.02.1904
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от кашля
Похороны
17.02.1904
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть в возрасте 2 1/2 года от кашля. Погребение совершал священник Николай Красносельский с дьяконом Николаем Моревым. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.908, л.86об-87, зап.8 | церковь Рождества Пресвятой... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close