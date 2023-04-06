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Холопов Алексей Михайлов

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Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

23.02.1903

Дата смерти

29.07.1903

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1903

Отец: Холопов Михаил Михайлов

Мать: Холопова Анастасия Дмитриева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
24.02.1903
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: села Великого крестьянин Михаил Михайлов Холопов и законная жена его Анастасия Дмитриева, православные. Восприемники: села Великого крестьяне Дмитрий Дмитриев Крупеников и Александра Дмитрие... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
29.07.1903
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от поноса
Похороны
31.07.1903
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть в возрасте 5 месяцев от поноса. Погребение совершал священник Николай Красносельский с дьяконом Николаем Моревым. ГКУ ЯО ГАЯО Ф.230, оп.11, д.809, л. 228об, 231, зап. 45 | церковь Рождества Пре... Показать все
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