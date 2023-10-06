Момот Кондрат Борисович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения09.03.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1866
Отец: Момот Борис Алексеевич
Мать: Момот Ирина Лаврентиевна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.01.1892
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.12.1892
Дочь: Анастасия Кондратьевна
Мать ребёнка: Момот Анна Семеновна (Сидоровна)
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.07.1895
Мать ребёнка: Момот Анна Семеновна (Сидоровна)
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.08.1896
Мать ребёнка: Момот Анна Семеновна (Сидоровна)
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.07.1900
Мать ребёнка: Момот Анна Семеновна (Сидоровна)
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.01.1901
Жена: Момот Агафия Матвеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.11.1901
Дочь: Козей Варвара Кондратьевна
Мать ребёнка: Момот Агафия Матвеевна
Рождение ребёнка
11.04.1904
Дочь: Момот Ирина Кондратьевна
Мать ребёнка: Момот Агафия Матвеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.08.1905
Сын: Момот Василий Кондратьевич
Мать ребёнка: Момот Агафия Матвеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно