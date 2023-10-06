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Момот Кондрат Борисович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

09.03.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1866

Отец: Момот Борис Алексеевич

Мать: Момот Ирина Лаврентиевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.01.1892

Жена: Момот Анна Семеновна (Сидоровна)

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.12.1892

Дочь: Анастасия Кондратьевна

Мать ребёнка: Момот Анна Семеновна (Сидоровна)

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.07.1895

Сын: Момот Илья Кондратьевич

Мать ребёнка: Момот Анна Семеновна (Сидоровна)

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.08.1896

Сын: Момот Иван Кондратьевич

Мать ребёнка: Момот Анна Семеновна (Сидоровна)

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.07.1900

Сын: Момот Илья Кондратьевич

Мать ребёнка: Момот Анна Семеновна (Сидоровна)

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.01.1901

Жена: Момот Агафия Матвеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.11.1901

Дочь: Козей Варвара Кондратьевна

Мать ребёнка: Момот Агафия Матвеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.04.1904

Дочь: Момот Ирина Кондратьевна

Мать ребёнка: Момот Агафия Матвеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.08.1905

Сын: Момот Василий Кондратьевич

Мать ребёнка: Момот Агафия Матвеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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