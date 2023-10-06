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Момот Василий Кондратьевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

05.08.1905

Дата смерти

?.01.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1905

Отец: Момот Кондрат Борисович

Мать: Момот Агафия Матвеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Момот Анна Леонтьевна

Место жительства
Неизвестно
Нежин, Чернігівська область
Смерть
?.01.1944
Причина смерти: пропал без вести
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