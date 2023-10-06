Момот Василий Кондратьевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения05.08.1905
Дата смерти?.01.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1905
Отец: Момот Кондрат Борисович
Мать: Момот Агафия Матвеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Момот Анна Леонтьевна
Место жительства
Неизвестно
Нежин, Чернігівська область
Смерть
?.01.1944
Причина смерти: пропал без вести