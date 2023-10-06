Момот (Гудько) Агафия Матвеевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения02.02.1863
Дата смерти25.12.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1863
Отец: Гудько Матвей Анфимович
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.01.1901
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.11.1901
Дочь: Козей Варвара Кондратьевна
Отец ребёнка: Момот Кондрат Борисович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.04.1904
Дочь: Момот Ирина Кондратьевна
Отец ребёнка: Момот Кондрат Борисович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.08.1905
Сын: Момот Василий Кондратьевич
Отец ребёнка: Момот Кондрат Борисович
Черниговская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
25.12.1912
Черниговская губерния, Российская империя