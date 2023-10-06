Момот (Гудько) Агафия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Момот (Гудько) Агафия Матвеевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

02.02.1863

Дата смерти

25.12.1912

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1863

Отец: Гудько Матвей Анфимович

Мать: Гудько Феодора Дмитриевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.01.1901

Муж: Момот Кондрат Борисович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.11.1901

Дочь: Козей Варвара Кондратьевна

Отец ребёнка: Момот Кондрат Борисович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.04.1904

Дочь: Момот Ирина Кондратьевна

Отец ребёнка: Момот Кондрат Борисович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.08.1905

Сын: Момот Василий Кондратьевич

Отец ребёнка: Момот Кондрат Борисович

Черниговская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
25.12.1912
Черниговская губерния, Российская империя
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