Момот (Момот) Ирина Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМомот (Момот) Ирина Кондратьевна

Момот (Момот) Ирина Кондратьевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

11.04.1904

Дата смерти

19.08.1904

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1904

Отец: Момот Кондрат Борисович

Мать: Момот Агафия Матвеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
19.08.1904
Черниговская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close