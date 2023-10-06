Момот (Момот) Ирина Кондратьевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения11.04.1904
Дата смерти19.08.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1904
Отец: Момот Кондрат Борисович
Мать: Момот Агафия Матвеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
19.08.1904
Черниговская губерния, Российская империя