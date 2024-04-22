Гудько Матвей Анфимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГудько Матвей Анфимович

Гудько Матвей Анфимович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

16.11.1842

Дата смерти

22.02.1909

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1842

Отец: Гудько Анфим Иванович

Мать: Гудько Татьяна Марковна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
04.02.1862

Жена: Гудько Феодора Дмитриевна

Липовый Рог, Київська область
Рождение ребёнка
02.02.1863

Дочь: Момот Агафия Матвеевна

Мать ребёнка: Гудько Феодора Дмитриевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.11.1864

Сын: Гудько Александр Матвеевич

Мать ребёнка: Гудько Феодора Дмитриевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.09.1867

Сын: Гудько Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: Гудько Феодора Дмитриевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.09.1869

Дочь: Гудько Ефросиния Матвеевна

Мать ребёнка: Гудько Феодора Дмитриевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.12.1871

Дочь: Гудько Евгения Матвеевна

Мать ребёнка: Гудько Феодора Дмитриевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.10.1874

Сын: Гудько Филипп Матвеевич

Мать ребёнка: Гудько Феодора Дмитриевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.12.1875

Дочь: Гудько Анастасия Матвеевна

Мать ребёнка: Гудько Феодора Дмитриевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.01.1879

Сын: Гудько Павел Матвеевич

Мать ребёнка: Гудько Феодора Дмитриевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.05.1881

Дочь: Феодора Матвеевна

Мать ребёнка: Гудько Феодора Дмитриевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
22.02.1909
Липовый Рог, Чернігівська область
Причина смерти: от астмы
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close