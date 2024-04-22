Гудько Матвей Анфимович
Место рождения
Дата рождения16.11.1842
Дата смерти22.02.1909
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1842
Отец: Гудько Анфим Иванович
Мать: Гудько Татьяна Марковна
Бракосочетание
04.02.1862
Липовый Рог, Київська область
Рождение ребёнка
02.02.1863
Дочь: Момот Агафия Матвеевна
Мать ребёнка: Гудько Феодора Дмитриевна
Рождение ребёнка
20.11.1864
Сын: Гудько Александр Матвеевич
Мать ребёнка: Гудько Феодора Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.09.1867
Мать ребёнка: Гудько Феодора Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.09.1869
Дочь: Гудько Ефросиния Матвеевна
Мать ребёнка: Гудько Феодора Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.12.1871
Дочь: Гудько Евгения Матвеевна
Мать ребёнка: Гудько Феодора Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.10.1874
Мать ребёнка: Гудько Феодора Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.12.1875
Дочь: Гудько Анастасия Матвеевна
Мать ребёнка: Гудько Феодора Дмитриевна
Рождение ребёнка
11.01.1879
Мать ребёнка: Гудько Феодора Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.05.1881
Дочь: Феодора Матвеевна
Мать ребёнка: Гудько Феодора Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.02.1909
Причина смерти: от астмы