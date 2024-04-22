Гудько (Охонько) Феодора Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудько (Охонько) Феодора Дмитриевна

Место рождения

Липовый Рог, Київська область

Дата рождения

27.05.1843

Дата смерти

24.01.1896

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1843

Отец: Охонько Дмитрий Иванович

Мать: Охонько Устиния Самсоновна

Липовый Рог, Київська область
Бракосочетание
04.02.1862

Муж: Гудько Матвей Анфимович

Липовый Рог, Київська область
Рождение ребёнка
02.02.1863

Дочь: Момот Агафия Матвеевна

Отец ребёнка: Гудько Матвей Анфимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.11.1864

Сын: Гудько Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Гудько Матвей Анфимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.09.1867

Сын: Гудько Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Гудько Матвей Анфимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.09.1869

Дочь: Гудько Ефросиния Матвеевна

Отец ребёнка: Гудько Матвей Анфимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.12.1871

Дочь: Гудько Евгения Матвеевна

Отец ребёнка: Гудько Матвей Анфимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.10.1874

Сын: Гудько Филипп Матвеевич

Отец ребёнка: Гудько Матвей Анфимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.12.1875

Дочь: Гудько Анастасия Матвеевна

Отец ребёнка: Гудько Матвей Анфимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.01.1879

Сын: Гудько Павел Матвеевич

Отец ребёнка: Гудько Матвей Анфимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.05.1881

Дочь: Феодора Матвеевна

Отец ребёнка: Гудько Матвей Анфимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
24.01.1896
Липовый Рог, Чернігівська область
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