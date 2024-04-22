Гудько (Охонько) Феодора Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения27.05.1843
Дата смерти24.01.1896
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1843
Бракосочетание
04.02.1862
Рождение ребёнка
02.02.1863
Дочь: Момот Агафия Матвеевна
Отец ребёнка: Гудько Матвей Анфимович
Рождение ребёнка
20.11.1864
Сын: Гудько Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Гудько Матвей Анфимович
Рождение ребёнка
05.09.1867
Отец ребёнка: Гудько Матвей Анфимович
Рождение ребёнка
25.09.1869
Дочь: Гудько Ефросиния Матвеевна
Отец ребёнка: Гудько Матвей Анфимович
Рождение ребёнка
23.12.1871
Дочь: Гудько Евгения Матвеевна
Отец ребёнка: Гудько Матвей Анфимович
Рождение ребёнка
09.10.1874
Отец ребёнка: Гудько Матвей Анфимович
Рождение ребёнка
16.12.1875
Дочь: Гудько Анастасия Матвеевна
Отец ребёнка: Гудько Матвей Анфимович
Рождение ребёнка
11.01.1879
Отец ребёнка: Гудько Матвей Анфимович
Рождение ребёнка
26.05.1881
Дочь: Феодора Матвеевна
Отец ребёнка: Гудько Матвей Анфимович
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.01.1896