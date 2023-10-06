Момот Борис Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Момот Борис Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1859

Жена: Момот Ирина Лаврентиевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.03.1860

Сын: Момот Кондрат Борисович

Мать ребёнка: не указана

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.09.1861

Дочь: Шеверда Ефросиния Борисовна

Мать ребёнка: не указана

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.03.1866

Сын: Момот Кондрат Борисович

Мать ребёнка: Момот Ирина Лаврентиевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.02.1869

Дочь: Момот Мариамна Борисовна

Мать ребёнка: Момот Ирина Лаврентиевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.01.1873

Сын: Момот Семен Борисович

Мать ребёнка: Момот Ирина Лаврентиевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.02.1877

Дочь: Момот Мария Борисовна

Мать ребёнка: Момот Ирина Лаврентиевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.10.1896

Дочь: Момот Синклитикия Борисовна

Мать ребёнка: Момот Ирина Лаврентиевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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