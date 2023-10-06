Момот Борис Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.01.1859
Жена: Момот Ирина Лаврентиевна
Рождение ребёнка
04.03.1860
Рождение ребёнка
25.09.1861
Дочь: Шеверда Ефросиния Борисовна
Рождение ребёнка
09.03.1866
Мать ребёнка: Момот Ирина Лаврентиевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.02.1869
Дочь: Момот Мариамна Борисовна
Мать ребёнка: Момот Ирина Лаврентиевна
Рождение ребёнка
30.01.1873
Мать ребёнка: Момот Ирина Лаврентиевна
Рождение ребёнка
05.02.1877
Дочь: Момот Мария Борисовна
Мать ребёнка: Момот Ирина Лаврентиевна
Рождение ребёнка
26.10.1896
Дочь: Момот Синклитикия Борисовна
Мать ребёнка: Момот Ирина Лаврентиевна
Смерть
Неизвестно