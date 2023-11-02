Момот (Павленко) Ирина Лаврентиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
1834
Бракосочетание
25.01.1859
Рождение ребёнка
09.03.1866
Отец ребёнка: Момот Борис Алексеевич
Рождение ребёнка
15.02.1869
Дочь: Момот Мариамна Борисовна
Отец ребёнка: Момот Борис Алексеевич
Рождение ребёнка
30.01.1873
Отец ребёнка: Момот Борис Алексеевич
Рождение ребёнка
05.02.1877
Дочь: Момот Мария Борисовна
Отец ребёнка: Момот Борис Алексеевич
Рождение ребёнка
26.10.1896
Дочь: Момот Синклитикия Борисовна
Отец ребёнка: Момот Борис Алексеевич