Момот (Павленко) Ирина Лаврентиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Момот (Павленко) Ирина Лаврентиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1834

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
1834
Бракосочетание
25.01.1859

Муж: Момот Борис Алексеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.03.1866

Сын: Момот Кондрат Борисович

Отец ребёнка: Момот Борис Алексеевич

Рождение ребёнка
15.02.1869

Дочь: Момот Мариамна Борисовна

Отец ребёнка: Момот Борис Алексеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.01.1873

Сын: Момот Семен Борисович

Отец ребёнка: Момот Борис Алексеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.02.1877

Дочь: Момот Мария Борисовна

Отец ребёнка: Момот Борис Алексеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.10.1896

Дочь: Момот Синклитикия Борисовна

Отец ребёнка: Момот Борис Алексеевич

Липовый Рог, Чернігівська область

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