Момот (Охонько) Анна Семеновна (Сидоровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Момот (Охонько) Анна Семеновна (Сидоровна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

04.08.1900

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1892

Муж: Момот Кондрат Борисович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.12.1892

Дочь: Анастасия Кондратьевна

Отец ребёнка: Момот Кондрат Борисович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.07.1895

Сын: Момот Илья Кондратьевич

Отец ребёнка: Момот Кондрат Борисович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.08.1896

Сын: Момот Иван Кондратьевич

Отец ребёнка: Момот Кондрат Борисович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.07.1900

Сын: Момот Илья Кондратьевич

Отец ребёнка: Момот Кондрат Борисович

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
04.08.1900
Черниговская губерния, Российская империя
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