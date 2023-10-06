Момот (Охонько) Анна Семеновна (Сидоровна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти04.08.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.01.1892
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.12.1892
Дочь: Анастасия Кондратьевна
Отец ребёнка: Момот Кондрат Борисович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.07.1895
Отец ребёнка: Момот Кондрат Борисович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.08.1896
Отец ребёнка: Момот Кондрат Борисович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.07.1900
Отец ребёнка: Момот Кондрат Борисович
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
04.08.1900
Черниговская губерния, Российская империя