Князева (Воробьева) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князева (Воробьева) Мария Александровна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

27.05.1902

Дата смерти

27.09.1973

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1902

Отец: Воробьев Александр Тимофеевич

Мать: Воробьева Анна

Россия
Бракосочетание
20.11.1922

Муж: Князев Василий Иванович

Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
26.09.1923

Дочь: Бусов Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Князев Василий Иванович

Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
21.12.1924

Дочь: Антипова Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Князев Василий Иванович

Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
04.12.1926

Дочь: Волоцкая Маргарита Васильевна

Отец ребёнка: Князев Василий Иванович

Шуя, Шуя, Ивановская область
Смерть
27.09.1973
Шуя, Шуя, Ивановская область
Причина смерти: Инфаркт
Похороны
Неизвестно
Шуя, Шуя, Ивановская область
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