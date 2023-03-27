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Воробьев Александр Тимофеевич

Место рождения

с. Рогалово Ивановсой обл

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

15.03.1937

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Рогалово Ивановсой обл
Рождение ребёнка
27.05.1902

Дочь: Князева Мария Александровна

Мать ребёнка: Воробьева Анна

Россия
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Воробьев Константин Александрович

Мать ребёнка: Воробьева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Анна

Смерть
15.03.1937