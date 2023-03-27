Воробьев Александр Тимофеевич
Место рожденияс. Рогалово Ивановсой обл
Дата рожденияОколо 1880
Дата смерти15.03.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Рогалово Ивановсой обл
Рождение ребёнка
27.05.1902
Дочь: Князева Мария Александровна
Мать ребёнка: Воробьева Анна
Россия
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Воробьев Константин Александрович
Мать ребёнка: Воробьева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воробьева Анна
Смерть
15.03.1937