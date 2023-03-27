Воробьева (Седова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Седова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1914

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1902

Дочь: Князева Мария Александровна

Отец ребёнка: Воробьев Александр Тимофеевич

Россия
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Воробьев Константин Александрович

Отец ребёнка: Воробьев Александр Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Александр Тимофеевич

Смерть
Около 1914
Похороны
Неизвестно
Шуя, Шуя, Ивановская область