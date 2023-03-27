Воробьева (Седова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1902
Дочь: Князева Мария Александровна
Отец ребёнка: Воробьев Александр Тимофеевич
Россия
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Воробьев Константин Александрович
Отец ребёнка: Воробьев Александр Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1914
Похороны
Неизвестно
Шуя, Шуя, Ивановская область