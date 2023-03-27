Князев Василий Иванович
Место рожденияг.Шуя
Дата рождения23.12.1899
Дата смерти15.04.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1899
Отец: Князев Иван
Мать: Князев ?
Бракосочетание
20.11.1922
Рождение ребёнка
26.09.1923
Дочь: Бусов (Князева) Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Князева (Воробьева) Мария Александровна
Рождение ребёнка
21.12.1924
Дочь: Антипова (Князева) Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Князева (Воробьева) Мария Александровна
Рождение ребёнка
04.12.1926
Дочь: Волоцкая (Князева) Маргарита Васильевна
Мать ребёнка: Князева (Воробьева) Мария Александровна
Смерть
15.04.1972
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно