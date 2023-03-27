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Князев Василий Иванович

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Место рождения

г.Шуя

Дата рождения

23.12.1899

Дата смерти

15.04.1972

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1899

Отец: Князев Иван

Мать: Князев ?

Бракосочетание
20.11.1922

Жена: Князева (Воробьева) Мария Александровна

Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
26.09.1923

Дочь: Бусов (Князева) Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Князева (Воробьева) Мария Александровна

Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
21.12.1924

Дочь: Антипова (Князева) Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Князева (Воробьева) Мария Александровна

Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
04.12.1926

Дочь: Волоцкая (Князева) Маргарита Васильевна

Мать ребёнка: Князева (Воробьева) Мария Александровна

Шуя, Шуя, Ивановская область
Смерть
15.04.1972
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Шуя, Шуя, Ивановская область

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