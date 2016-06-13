Волоцкая (Князева) Маргарита Васильевна
Место рождения
Дата рождения04.12.1926
Дата смерти13.06.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1926
Бракосочетание
12.08.1950
Рождение ребёнка
27.11.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волоцкий Владимир Иванович
г. Лесной Свердловской обл.
Рождение ребёнка
12.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волоцкий Владимир Иванович
г. Лесной Свердловской обл.
Смерть
13.06.2016
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
г.Заречный