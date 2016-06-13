Волоцкая (Князева) Маргарита Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волоцкая (Князева) Маргарита Васильевна

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Место рождения

Шуя, Шуя, Ивановская область

Дата рождения

04.12.1926

Дата смерти

13.06.2016

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1926

Отец: Князев Василий Иванович

Мать: Князева Мария Александровна

Шуя, Шуя, Ивановская область
Бракосочетание
12.08.1950

Муж: Волоцкий Владимир Иванович

Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
27.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волоцкий Владимир Иванович

г. Лесной Свердловской обл.
Рождение ребёнка
12.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волоцкий Владимир Иванович

г. Лесной Свердловской обл.
Смерть
13.06.2016
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
г.Заречный
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