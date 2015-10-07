Бусов (Князева) Людмила Васильевна
Место рождения
Дата рождения26.09.1923
Дата смерти07.10.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1923
Рождение ребёнка
31.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
учительница истории
Смерть
07.10.2015
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
г.Заречный