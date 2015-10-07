Бусов (Князева) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусов (Князева) Людмила Васильевна

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Место рождения

Шуя, Шуя, Ивановская область

Дата рождения

26.09.1923

Дата смерти

07.10.2015

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1923

Отец: Князев Василий Иванович

Мать: Князева Мария Александровна

Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
31.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Шуя, Шуя, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
учительница истории
Смерть
07.10.2015
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
г.Заречный
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