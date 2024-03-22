Антипова (Князева) Тамара Васильевна
Место рождения
Дата рождения21.12.1924
Дата смерти11.06.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1924
Рождение ребёнка
Около 1949
Сын: Антипов Владимир Дмитреевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
11.06.1988
Похороны
Неизвестно
Кучино Московской обл.