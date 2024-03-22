Антипова (Князева) Тамара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипова (Князева) Тамара Васильевна

Место рождения

Шуя, Шуя, Ивановская область

Дата рождения

21.12.1924

Дата смерти

11.06.1988

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

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Дети

Около 1949 г.р.
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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1924

Отец: Князев Василий Иванович

Мать: Князева Мария Александровна

Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
Около 1949

Сын: Антипов Владимир Дмитреевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
11.06.1988
Похороны
Неизвестно
Кучино Московской обл.
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