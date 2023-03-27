Князев ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.12.1899
Отец ребёнка: Князев Иван
г.Шуя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Князев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Князев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Князев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Князев Александр Иванович
Отец ребёнка: Князев Иван