Князев ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князев ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1899

Сын: Князев Василий Иванович

Отец ребёнка: Князев Иван

г.Шуя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Князев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Князев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князев Николай Иванович

Отец ребёнка: Князев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князев Александр Иванович

Отец ребёнка: Князев Иван

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