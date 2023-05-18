Ефрем Тарасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефрем Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1801 г.р.

Дети

Около 1835 г.р.
Около 1836 г.р.

Добавил:

АК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Ксения Ефремовна

Мать ребёнка: Параскева Григорьевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Семен Ефремович

Мать ребёнка: Параскева Григорьевна

Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1862.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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