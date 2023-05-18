Ефрем Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Ксения Ефремовна
Мать ребёнка: Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Семен Ефремович
Мать ребёнка: Параскева Григорьевна
Упоминание
1862
Исповедная роспись 1862.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Григорьевна
Смерть
Неизвестно