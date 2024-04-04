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Евфимия Ефремовна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

03.07.1831 ст.

Дата смерти

01.11.1831 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1802 г.р.

Мать

1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1831 ст.

Отец: Ефрем Тарасович

Мать: Параскева Григорьевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
08.07.1831 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Силивестра Никифорова сын Онисим и Антона Петрова супруга Акилина Григорьева.
Смерть
01.11.1831 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От колотья. 4 месяца.
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