Евфимия Ефремовна
Место рождения
Дата рождения03.07.1831 ст.
Дата смерти01.11.1831 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1831 ст.
Отец: Ефрем Тарасович
Мать: Параскева Григорьевна
Крещение
08.07.1831 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Силивестра Никифорова сын Онисим и Антона Петрова супруга Акилина Григорьева.
Смерть
01.11.1831 ст.
От колотья. 4 месяца.