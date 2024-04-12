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Параскева Григорьевна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

23.10.1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1805 ст.

Отец: Сабуров Григорий Яковлев

Мать: Улита Никитина

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
25.10.1805 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Улита Яковлева.
Место жительства
1818
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 13 лет.
Бракосочетание
30.01.1824 ст.

Муж: Ефрем Тарасович

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели: Афанасий Гаврилов и сын его Тарас Афанасьев, Василий Тарасов и Константин Григорьев.
Рождение ребёнка
12.04.1825 ст.

Дочь: Ирина Ефремовна

Отец ребёнка: Ефрем Тарасович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
27.03.1829 ст.

Дочь: Матрона Ефремова

Отец ребёнка: Ефрем Тарасович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.07.1831 ст.

Дочь: Евфимия Ефремовна

Отец ребёнка: Ефрем Тарасович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 28.01.1833 ст.

Дочь: Ксения Ефремовна

Отец ребёнка: Ефрем Тарасович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.07.1834 ст.

Сын: Семен Ефремович

Отец ребёнка: Ефрем Тарасович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1862 года.
Смерть
Неизвестно
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