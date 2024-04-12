Параскева Григорьевна
Место рождения
Дата рождения23.10.1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
23.10.1805 ст.
Отец: Сабуров Григорий Яковлев
Мать: Улита Никитина
Крещение
25.10.1805 ст.
Крестная мать Улита Яковлева.
Место жительства
1818
Исповедная роспись. 13 лет.
Бракосочетание
30.01.1824 ст.
Муж: Ефрем Тарасович
Свидетели: Афанасий Гаврилов и сын его Тарас Афанасьев, Василий Тарасов и Константин Григорьев.
Рождение ребёнка
12.04.1825 ст.
Дочь: Ирина Ефремовна
Отец ребёнка: Ефрем Тарасович
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
27.03.1829 ст.
Дочь: Матрона Ефремова
Отец ребёнка: Ефрем Тарасович
Рождение ребёнка
03.07.1831 ст.
Дочь: Евфимия Ефремовна
Отец ребёнка: Ефрем Тарасович
Рождение ребёнка
Около 28.01.1833 ст.
Дочь: Ксения Ефремовна
Отец ребёнка: Ефрем Тарасович
Рождение ребёнка
12.07.1834 ст.
Сын: Семен Ефремович
Отец ребёнка: Ефрем Тарасович
Упоминание
1862
Исповедная роспись 1862 года.
Смерть
Неизвестно