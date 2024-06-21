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Ирина Ефремовна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

12.04.1825 ст.

Дата смерти

15.01.1829 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1798 г.р.

Мать

1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1825 ст.

Отец: Ефрем Тарасович

Мать: Параскева Григорьевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Крещение
18.04.1825 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Тарас Афанасьев и Федота Евдокимова жена Акилина Григорьева.
Смерть
15.01.1829 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От оспы. 3 года.

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