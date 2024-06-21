Ирина Ефремовна
Место рождения
Дата рождения12.04.1825 ст.
Дата смерти15.01.1829 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
12.04.1825 ст.
Отец: Ефрем Тарасович
Мать: Параскева Григорьевна
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Крещение
18.04.1825 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Тарас Афанасьев и Федота Евдокимова жена Акилина Григорьева.
Смерть
15.01.1829 ст.
От оспы. 3 года.