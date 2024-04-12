Ксения Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКсения Ефремовна

Ксения Ефремовна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 28.01.1833 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1802 г.р.

Мать

1805 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 28.01.1833 ст.

Отец: Ефрем Тарасович

Мать: Параскева Григорьевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
29.01.1833 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Антон Петров и умершего крестьянина Митрофана Тарасова дочь девица Агафья.
Место жительства
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Богданов Семен

Отец ребёнка: не указан

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.08.1860 ст.

Дочь: Богданова Васса

Отец ребёнка: не указан

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Незаконнорожденная.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1862.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close