Ксения Ефремовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 28.01.1833 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 28.01.1833 ст.
Отец: Ефрем Тарасович
Мать: Параскева Григорьевна
Крещение
29.01.1833 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Антон Петров и умершего крестьянина Митрофана Тарасова дочь девица Агафья.
Место жительства
1840
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Богданов Семен
Рождение ребёнка
08.08.1860 ст.
Дочь: Богданова Васса
Незаконнорожденная.
Упоминание
1862
Исповедная роспись 1862.
Смерть
Неизвестно