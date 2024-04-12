Семен Ефремович
Место рождения
Дата рождения12.07.1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
12.07.1834 ст.
Отец: Ефрем Тарасович
Мать: Параскева Григорьевна
Крещение
21.07.1834 ст.
Крестные: Антон Петров и Афанасия Гаврилова дочь девица Евдокия.
Место жительства
1840
Исповедная роспись.
Бракосочетание
31.08.1860 ст.
Жена: Ксения Егоровна
Свидетели Василий Игнатьев и Семен Андреев, Александр Павлов и Павел Ефимов. Все из Кобоны.
Рождение ребёнка
13.10.1860 ст.
Дочь: Анастасия Семеновна
Мать ребёнка: Ксения Егоровна
Упоминание
1862
Исповедная роспись 1862
Рождение ребёнка
15.08.1865 ст.
Сын: Петр Семенович
Мать ребёнка: Ксения Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Евгения Семеновна
Рождение ребёнка
11.01.1877 ст.
Дочь: Татьяна Семеновна
Мать ребёнка: Ксения Егоровна
Рождение ребёнка
01.08.1878 ст.
Дочь: Баринова Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Ксения Егоровна
Смерть
Неизвестно