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Семен Ефремович

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

12.07.1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1834 ст.

Отец: Ефрем Тарасович

Мать: Параскева Григорьевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
21.07.1834 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Антон Петров и Афанасия Гаврилова дочь девица Евдокия.
Место жительства
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
31.08.1860 ст.

Жена: Ксения Егоровна

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Василий Игнатьев и Семен Андреев, Александр Павлов и Павел Ефимов. Все из Кобоны.
Рождение ребёнка
13.10.1860 ст.

Дочь: Анастасия Семеновна

Мать ребёнка: Ксения Егоровна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1862
Рождение ребёнка
15.08.1865 ст.

Сын: Петр Семенович

Мать ребёнка: Ксения Егоровна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Евгения Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1877 ст.

Дочь: Татьяна Семеновна

Мать ребёнка: Ксения Егоровна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.08.1878 ст.

Дочь: Баринова Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Ксения Егоровна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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