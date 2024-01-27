Slivkoff (Popoff) Lukaria Timothy
Место рожденияLake Sevan, Armenia, Russia
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
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Отец: Попов Popoff Тимофей Иванович
Дочь: Fadief Пелагея (Paula) Васильевна (William) Gregory
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Василий William Егорович Gregory Andrew
Дочь: Марина (Mareena) Васильевна (William) Gregory
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Василий William Егорович Gregory Andrew
Дочь: Dolmatoff Агафия (Hanusha) Васильевна (William) Gregory
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Василий William Егорович Gregory Andrew
Сын: Сливков (slivkoff) Сигней (Sidney) Васильевич (William) Gregory
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Василий William Егорович Gregory Andrew
Сын: Сливков (slivkoff) Мартын (Martin) Васильевич (William) Gregory
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Василий William Егорович Gregory Andrew
Дочь: Planin Авдотья (Dunia) Васильевна (William) Gregory
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Василий William Егорович Gregory Andrew
Сын: Сливков Slivkoff Терентий Trinity Васильевич William Gregory
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Василий William Егорович Gregory Andrew
Сын: Сливков Slivkoff Иван Ivan Васильевич William Gregory
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Василий William Егорович Gregory Andrew
Сын: Сливков Slivkoff Михаил Michael Васильевич William Gregory
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Василий William Егорович Gregory Andrew