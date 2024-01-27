Slivkoff (Popoff) Lukaria Timothy — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Slivkoff (Popoff) Lukaria Timothy

Место рождения

Lake Sevan, Armenia, Russia

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Попов Popoff Тимофей Иванович

Мать: не указана

Lake Sevan, Armenia, Russia
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Fadief Пелагея (Paula) Васильевна (William) Gregory

Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Василий William Егорович Gregory Andrew

Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Марина (Mareena) Васильевна (William) Gregory

Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Василий William Егорович Gregory Andrew

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Dolmatoff Агафия (Hanusha) Васильевна (William) Gregory

Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Василий William Егорович Gregory Andrew

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1853

Сын: Сливков (slivkoff) Сигней (Sidney) Васильевич (William) Gregory

Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Василий William Егорович Gregory Andrew

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1856

Сын: Сливков (slivkoff) Мартын (Martin) Васильевич (William) Gregory

Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Василий William Егорович Gregory Andrew

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Planin Авдотья (Dunia) Васильевна (William) Gregory

Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Василий William Егорович Gregory Andrew

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1863

Сын: Сливков Slivkoff Терентий Trinity Васильевич William Gregory

Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Василий William Егорович Gregory Andrew

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1867

Сын: Сливков Slivkoff Иван Ivan Васильевич William Gregory

Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Василий William Егорович Gregory Andrew

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1868

Сын: Сливков Slivkoff Михаил Michael Васильевич William Gregory

Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Василий William Егорович Gregory Andrew

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно
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