Сливков (Slivkoff) Мартын (Martin) Васильевич (William) Gregory — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сливков (Slivkoff) Мартын (Martin) Васильевич (William) Gregory

Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1856

Дата смерти

Между 1928 и 1930

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Сливков Slivkoff Василий William Егорович Gregory Andrew

Мать: Slivkoff Lukaria Timothy

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1873
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 16 лет живет с братьями и сестрами в семье родителей в Ново-Саратовке.
Смерть
Между 1928 и 1930
Russia, Soviet Union
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