Сливков (Slivkoff) Мартын (Martin) Васильевич (William) Gregory
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1856
Дата смертиМежду 1928 и 1930
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1873
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 16 лет живет с братьями и сестрами в семье родителей в Ново-Саратовке.
Смерть
Между 1928 и 1930
Russia, Soviet Union