Planin (Сливкова) Авдотья (Dunia) Васильевна (William) Gregory — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Planin (Сливкова) Авдотья (Dunia) Васильевна (William) Gregory

Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Сливков Slivkoff Василий William Егорович Gregory Andrew

Мать: Slivkoff Lukaria Timothy

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Planin William Jacob Peter

Отец ребёнка: Планин Planin Jacob Peter

Россия
Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Mary Jacob Peter

Отец ребёнка: Планин Planin Jacob Peter

Россия
Смерть
Неизвестно
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