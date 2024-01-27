Planin (Сливкова) Авдотья (Dunia) Васильевна (William) Gregory
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Planin William Jacob Peter
Отец ребёнка: Планин Planin Jacob Peter
Россия
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Mary Jacob Peter
Отец ребёнка: Планин Planin Jacob Peter
Россия
Смерть
Неизвестно