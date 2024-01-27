Сливков Slivkoff Терентий Trinity Васильевич William Gregory
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Рождение
1863
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1873
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 10 лет живет с братьями и сестрами в семье отца в Ново-Саратовке
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Fenya Trinity William
Мать ребёнка: Slivkoff Nastya Metr.
Россия
Рождение ребёнка
31.12.1883
Сын: Сливков Slivkoff Василий William Терентьевич Trinity William
Мать ребёнка: Slivkoff Nastya Metr.
Russia
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Сливков Slivkoff Иван Ivan Терентьевич Trinity William
Мать ребёнка: Slivkoff Nastya Metr.
Россия
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Сливков Slivkoff Павел Paul Терентьевич Trinity William
Мать ребёнка: Slivkoff Nastya Metr.
Россия
Смерть
Неизвестно
Russia, Soviet Union