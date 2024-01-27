Сливков Slivkoff Терентий Trinity Васильевич William Gregory — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСливков Slivkoff Терентий Trinity Васильевич William Gregory

Сливков Slivkoff Терентий Trinity Васильевич William Gregory

Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Сливков Slivkoff Василий William Егорович Gregory Andrew

Мать: Slivkoff Lukaria Timothy

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1873
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 10 лет живет с братьями и сестрами в семье отца в Ново-Саратовке
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Fenya Trinity William

Мать ребёнка: Slivkoff Nastya Metr.

Россия
Рождение ребёнка
31.12.1883

Сын: Сливков Slivkoff Василий William Терентьевич Trinity William

Мать ребёнка: Slivkoff Nastya Metr.

Russia
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Сливков Slivkoff Иван Ivan Терентьевич Trinity William

Мать ребёнка: Slivkoff Nastya Metr.

Россия
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Сливков Slivkoff Павел Paul Терентьевич Trinity William

Мать ребёнка: Slivkoff Nastya Metr.

Россия
Смерть
Неизвестно
Russia, Soviet Union
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close