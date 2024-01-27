Slivkoff (Колодина Kolodin) Nastya Metr.
Место рожденияАзербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1861
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Fenya Trinity William
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Терентий Trinity Васильевич William Gregory
Россия
Рождение ребёнка
31.12.1883
Сын: Сливков Slivkoff Василий William Терентьевич Trinity William
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Терентий Trinity Васильевич William Gregory
Russia
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Сливков Slivkoff Иван Ivan Терентьевич Trinity William
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Терентий Trinity Васильевич William Gregory
Россия
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Сливков Slivkoff Павел Paul Терентьевич Trinity William
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Терентий Trinity Васильевич William Gregory
Россия
Смерть
Неизвестно