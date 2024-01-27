Slivkoff (Колодина Kolodin) Nastya Metr. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Slivkoff (Колодина Kolodin) Nastya Metr.

Место рождения

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Fenya Trinity William

Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Терентий Trinity Васильевич William Gregory

Россия
Рождение ребёнка
31.12.1883

Сын: Сливков Slivkoff Василий William Терентьевич Trinity William

Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Терентий Trinity Васильевич William Gregory

Russia
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Сливков Slivkoff Иван Ivan Терентьевич Trinity William

Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Терентий Trinity Васильевич William Gregory

Россия
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Сливков Slivkoff Павел Paul Терентьевич Trinity William

Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Терентий Trinity Васильевич William Gregory

Россия
Смерть
Неизвестно
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