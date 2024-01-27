Fadief (Сливкова) Пелагея (Paula) Васильевна (William) Gregory — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Fadief (Сливкова) Пелагея (Paula) Васильевна (William) Gregory

Место рождения

Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Сливков Slivkoff Василий William Егорович Gregory Andrew

Мать: Slivkoff Lukaria Timothy

Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Fadieff Peter Andrew Luke

Отец ребёнка: Fadieff Andrew Luke

Россия
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Fadieff Serge Andrew Luke

Отец ребёнка: Fadieff Andrew Luke

Россия
Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Fadieff Samuel Andrew Luke

Отец ребёнка: Fadieff Andrew Luke

Россия
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Fadieff Morris Andrew Luke

Отец ребёнка: Fadieff Andrew Luke

Россия
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Fadieff David Andrew Luke

Отец ребёнка: Fadieff Andrew Luke

Россия
Смерть
Неизвестно
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