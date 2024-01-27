Fadief (Сливкова) Пелагея (Paula) Васильевна (William) Gregory
Место рожденияРоссия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Fadieff Peter Andrew Luke
Отец ребёнка: Fadieff Andrew Luke
Россия
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Fadieff Serge Andrew Luke
Отец ребёнка: Fadieff Andrew Luke
Россия
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Fadieff Samuel Andrew Luke
Отец ребёнка: Fadieff Andrew Luke
Россия
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Fadieff Morris Andrew Luke
Отец ребёнка: Fadieff Andrew Luke
Россия
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Fadieff David Andrew Luke
Отец ребёнка: Fadieff Andrew Luke
Россия
Смерть
Неизвестно