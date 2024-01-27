Fadieff Andrew Luke
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Fadieff Peter Andrew Luke
Мать ребёнка: Fadief Пелагея (Paula) Васильевна (William) Gregory
Россия
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Fadieff Serge Andrew Luke
Мать ребёнка: Fadief Пелагея (Paula) Васильевна (William) Gregory
Россия
Рождение ребёнка
Около 1864
Россия
Рождение ребёнка
Около 1866
Россия
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Fadieff David Andrew Luke
Мать ребёнка: Fadief Пелагея (Paula) Васильевна (William) Gregory
Россия
Смерть
Неизвестно