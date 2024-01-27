Fadieff Andrew Luke — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Fadieff Andrew Luke

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1860 г.р.
Около 1862 г.р.
Около 1864 г.р.
Около 1866 г.р.
Около 1868 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Fadieff Peter Andrew Luke

Мать ребёнка: Fadief Пелагея (Paula) Васильевна (William) Gregory

Россия
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Fadieff Serge Andrew Luke

Мать ребёнка: Fadief Пелагея (Paula) Васильевна (William) Gregory

Россия
Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Fadieff Samuel Andrew Luke

Мать ребёнка: Fadief Пелагея (Paula) Васильевна (William) Gregory

Россия
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Fadieff Morris Andrew Luke

Мать ребёнка: Fadief Пелагея (Paula) Васильевна (William) Gregory

Россия
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Fadieff David Andrew Luke

Мать ребёнка: Fadief Пелагея (Paula) Васильевна (William) Gregory

Россия
Смерть
Неизвестно
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