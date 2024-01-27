Сливков Slivkoff Михаил Michael Васильевич William Gregory — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сливков Slivkoff Михаил Michael Васильевич William Gregory

Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1868

Дата смерти

26.09.1926

Пол

Мужской

Отец

1824 г.р.

Мать

1824 г.р.

Дети

Около 1890 г.р.
Около 1892 г.р.
Около 1894 г.р.
Около 1896 г.р.
Около 1898 г.р.
Около 1900 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Сливков Slivkoff Василий William Егорович Gregory Andrew

Мать: Slivkoff Lukaria Timothy

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Stenia Michael William

Мать ребёнка: Slivkoff Paula Gregory

Россия
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Slivkoff Ivan Michael William

Мать ребёнка: Slivkoff Paula Gregory

Россия
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Slivkoff William Michael William

Мать ребёнка: Slivkoff Paula Gregory

Россия
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Slivkoff Alex Michael William

Мать ребёнка: Slivkoff Paula Gregory

Россия
Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Masha Michael William

Мать ребёнка: Slivkoff Paula Gregory

Россия
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Hanya Michael William

Мать ребёнка: Slivkoff Paula Gregory

Россия
Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Tanya Michael William

Мать ребёнка: Slivkoff Paula Gregory

Россия
Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Fenya Michael William

Мать ребёнка: Slivkoff Paula Gregory

Россия
Смерть
26.09.1926
Los Angeles, Los Angeles, California, USA
Похороны
Неизвестно
Los Angeles, Los Angeles County, California, United States of America
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