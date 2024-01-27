Сливков Slivkoff Михаил Michael Васильевич William Gregory
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1868
Дата смерти26.09.1926
ПолМужской
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1868
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Stenia Michael William
Мать ребёнка: Slivkoff Paula Gregory
Россия
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Slivkoff Ivan Michael William
Мать ребёнка: Slivkoff Paula Gregory
Россия
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Slivkoff William Michael William
Мать ребёнка: Slivkoff Paula Gregory
Россия
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Slivkoff Alex Michael William
Мать ребёнка: Slivkoff Paula Gregory
Россия
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Masha Michael William
Мать ребёнка: Slivkoff Paula Gregory
Россия
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Hanya Michael William
Мать ребёнка: Slivkoff Paula Gregory
Россия
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Tanya Michael William
Мать ребёнка: Slivkoff Paula Gregory
Россия
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Fenya Michael William
Мать ребёнка: Slivkoff Paula Gregory
Россия
Смерть
26.09.1926
Los Angeles, Los Angeles, California, USA
Похороны
Неизвестно
Los Angeles, Los Angeles County, California, United States of America