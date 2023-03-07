Сисько Емельян Карлович
Место рождения
Дата рождения01.05.1900
Дата смерти14.05.1956
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1900
Отец: Сисько Карл
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1924
Жена: Сисько Мария Самуиловна
Рождение ребёнка
19.02.1925
Дочь: Сисько Ида Емельяновна
Мать ребёнка: Сисько Мария Самуиловна
с. Александровка, Краснотуранский р-н., Красноярский край, Российская Федерация, СССР
Рождение ребёнка
14.11.1927
Дочь: Елизавета Емельяновна
Мать ребёнка: Сисько Мария Самуиловна
с. Александровка, Краснотуранский р-н., Красноярский край, Российская Федерация, СССР
Рождение ребёнка
15.11.1929
Сын: Сисько Кузьма Емельянович
Мать ребёнка: Сисько Мария Самуиловна
с. Александровка, Краснотуранский р-н., Красноярский край, Российская Федерация, СССР
Рождение ребёнка
19.01.1934
Дочь: Наталья Емельяновна
Мать ребёнка: Сисько Мария Самуиловна
с. Александровка, Краснотуранский р-н., Красноярский край, Российская Федерация, СССР
Рождение ребёнка
18.05.1938
Сын: Сисько Емельян Емельянович
Мать ребёнка: Сисько Мария Самуиловна
Рождение ребёнка
04.10.1940
Дочь: Валентина Емельяновна
Мать ребёнка: Сисько Мария Самуиловна
Рождение ребёнка
08.03.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сисько Мария Самуиловна
Рождение ребёнка
07.07.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сисько Мария Самуиловна
Смерть
14.05.1956