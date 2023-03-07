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Сисько Емельян Карлович

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

01.05.1900

Дата смерти

14.05.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1900

Отец: Сисько Карл

Мать: не указана

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
До 1924

Жена: Сисько Мария Самуиловна

Рождение ребёнка
19.02.1925

Дочь: Сисько Ида Емельяновна

Мать ребёнка: Сисько Мария Самуиловна

с. Александровка, Краснотуранский р-н., Красноярский край, Российская Федерация, СССР
Рождение ребёнка
14.11.1927

Дочь: Елизавета Емельяновна

Мать ребёнка: Сисько Мария Самуиловна

с. Александровка, Краснотуранский р-н., Красноярский край, Российская Федерация, СССР
Рождение ребёнка
15.11.1929

Сын: Сисько Кузьма Емельянович

Мать ребёнка: Сисько Мария Самуиловна

с. Александровка, Краснотуранский р-н., Красноярский край, Российская Федерация, СССР
Рождение ребёнка
19.01.1934

Дочь: Наталья Емельяновна

Мать ребёнка: Сисько Мария Самуиловна

с. Александровка, Краснотуранский р-н., Красноярский край, Российская Федерация, СССР
Рождение ребёнка
18.05.1938

Сын: Сисько Емельян Емельянович

Мать ребёнка: Сисько Мария Самуиловна

Рождение ребёнка
04.10.1940

Дочь: Валентина Емельяновна

Мать ребёнка: Сисько Мария Самуиловна

Рождение ребёнка
08.03.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сисько Мария Самуиловна

Рождение ребёнка
07.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сисько Мария Самуиловна

Смерть
14.05.1956
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