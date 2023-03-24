Сисько Кузьма Емельянович
Место рожденияс. Александровка, Краснотуранский р-н., Красноярский край, Российская Федерация, СССР
Дата рождения15.11.1929
Дата смерти28.09.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1929
Отец: Сисько Емельян Карлович
Мать: Сисько Мария Самуиловна
с. Александровка, Краснотуранский р-н., Красноярский край, Российская Федерация, СССР
Рождение ребёнка
?.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
28.09.1962