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Сисько Кузьма Емельянович

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Место рождения

с. Александровка, Краснотуранский р-н., Красноярский край, Российская Федерация, СССР

Дата рождения

15.11.1929

Дата смерти

28.09.1962

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1929

Отец: Сисько Емельян Карлович

Мать: Сисько Мария Самуиловна

с. Александровка, Краснотуранский р-н., Красноярский край, Российская Федерация, СССР
Рождение ребёнка
?.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
28.09.1962
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