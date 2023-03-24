Сисько (Кельм) Мария Самуиловна
Место рождения
Дата рождения01.01.1904
Дата смерти23.09.1988
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1904
Отец: Кельм Самуил
Бракосочетание
До 1924
Рождение ребёнка
19.02.1925
Дочь: Сисько (Сисько) Ида Емельяновна
Отец ребёнка: Сисько Емельян Карлович
Рождение ребёнка
14.11.1927
Дочь: (Сисько) Елизавета Емельяновна
Отец ребёнка: Сисько Емельян Карлович
Рождение ребёнка
15.11.1929
Сын: Сисько Кузьма Емельянович
Отец ребёнка: Сисько Емельян Карлович
Рождение ребёнка
19.01.1934
Дочь: (Сисько) Наталья Емельяновна
Отец ребёнка: Сисько Емельян Карлович
Рождение ребёнка
18.05.1938
Сын: Сисько Емельян Емельянович
Отец ребёнка: Сисько Емельян Карлович
Рождение ребёнка
04.10.1940
Дочь: (Сисько) Валентина Емельяновна
Отец ребёнка: Сисько Емельян Карлович
Рождение ребёнка
08.03.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сисько Емельян Карлович
Рождение ребёнка
07.07.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сисько Емельян Карлович
Смерть
23.09.1988