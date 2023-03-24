Сисько (Кельм) Мария Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сисько (Кельм) Мария Самуиловна

Место рождения

Александровка, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

01.01.1904

Дата смерти

23.09.1988

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1904

Отец: Кельм Самуил

Мать: Кельм Люцина Христофоровна

Александровка, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
До 1924

Муж: Сисько Емельян Карлович

Рождение ребёнка
19.02.1925

Дочь: Сисько (Сисько) Ида Емельяновна

Отец ребёнка: Сисько Емельян Карлович

Александровка, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
14.11.1927

Дочь: (Сисько) Елизавета Емельяновна

Отец ребёнка: Сисько Емельян Карлович

Александровка, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.11.1929

Сын: Сисько Кузьма Емельянович

Отец ребёнка: Сисько Емельян Карлович

Рождение ребёнка
19.01.1934

Дочь: (Сисько) Наталья Емельяновна

Отец ребёнка: Сисько Емельян Карлович

Рождение ребёнка
18.05.1938

Сын: Сисько Емельян Емельянович

Отец ребёнка: Сисько Емельян Карлович

Рождение ребёнка
04.10.1940

Дочь: (Сисько) Валентина Емельяновна

Отец ребёнка: Сисько Емельян Карлович

Рождение ребёнка
08.03.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сисько Емельян Карлович

Рождение ребёнка
07.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сисько Емельян Карлович

Смерть
23.09.1988

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