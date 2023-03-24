Сисько Карл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сисько Карл

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1900 г.р.
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Добавил:

ОС
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Место
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Рождение
Около 1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сисько Эмиль Карлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1900

Сын: Сисько Емельян Карлович

Мать ребёнка: не указана

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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