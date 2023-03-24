Сисько (Сисько) Ида Емельяновна
Место рожденияс. Александровка, Краснотуранский р-н., Красноярский край, Российская Федерация, СССР
Дата рождения19.02.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1925
Отец: Сисько Емельян Карлович
Мать: Сисько Мария Самуиловна
с. Александровка, Краснотуранский р-н., Красноярский край, Российская Федерация, СССР
Рождение ребёнка
10.03.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гудым Иван
Рождение ребёнка
08.08.1952
Дочь: Руслана Михаиловна
Отец ребёнка: Фогель Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фогель Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гудым Иван
Смерть
Неизвестно