Сисько (Сисько) Ида Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСисько (Сисько) Ида Емельяновна

Сисько (Сисько) Ида Емельяновна

avatar

Место рождения

с. Александровка, Краснотуранский р-н., Красноярский край, Российская Федерация, СССР

Дата рождения

19.02.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1925

Отец: Сисько Емельян Карлович

Мать: Сисько Мария Самуиловна

с. Александровка, Краснотуранский р-н., Красноярский край, Российская Федерация, СССР
Рождение ребёнка
10.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гудым Иван

Рождение ребёнка
08.08.1952

Дочь: Руслана Михаиловна

Отец ребёнка: Фогель Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюльков Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фогель Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гудым Иван

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close