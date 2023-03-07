Булатов Андрей Дорофеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: Булатов Дорофей Федоров
Мать: Булатова Ефимия Козьмина
Рождение ребёнка
Около 1780
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Евдокия Андреева
Мать ребёнка: Булатова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Около 1800
Мать ребёнка: Булатова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Булатов Петр Андреев
Мать ребёнка: Булатова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Елена Андреева
Мать ребёнка: Булатова Параскева Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816