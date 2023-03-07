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Булатов Андрей Дорофеев

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Булатов Дорофей Федоров

Мать: Булатова Ефимия Козьмина

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Булатов Степан Андреев

Мать ребёнка: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Евдокия Андреева

Мать ребёнка: Булатова Параскева Иванова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Булатов Леонтий Андреев

Мать ребёнка: Булатова Параскева Иванова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Булатов Петр Андреев

Мать ребёнка: Булатова Параскева Иванова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Елена Андреева

Мать ребёнка: Булатова Параскева Иванова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Параскева Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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