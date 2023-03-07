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Булатов Дорофей Федоров

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1698 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1726 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Булатов Федор Мартынов

Мать: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Булатов Андрей Дорофеев

Мать ребёнка: Булатова Ефимия Козьмина

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Булатов Иван Дорофеев

Мать ребёнка: Булатова Ефимия Козьмина

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Ефимия Козьмина

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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