Булатов Дорофей Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: Булатов Федор Мартынов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1750
Мать ребёнка: Булатова Ефимия Козьмина
Рождение ребёнка
Около 1761
Мать ребёнка: Булатова Ефимия Козьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булатова Ефимия Козьмина
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762