Булатова (Калининых) Ефимия Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова (Калининых) Ефимия Козьмина

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Место рождения

поч. Калининский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1736 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Калининский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Булатов Андрей Дорофеев

Отец ребёнка: Булатов Дорофей Федоров

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Булатов Иван Дорофеев

Отец ребёнка: Булатов Дорофей Федоров

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Дорофей Федоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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