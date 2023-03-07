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Булатов Федор Мартынов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1698

Дата смерти

1743

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698

Отец: Булатов Мартын Яковлев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1712

Дочь: Черных Марина Федорова

Мать ребёнка: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1714

Дочь: Чердымова Ксения Федорова

Мать ребёнка: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1717

Дочь: Катаева Лукерья (Гликерия) Федорова

Мать ребёнка: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Булатов Климент Федоров

Мать ребёнка: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Булатов Василий Федоров

Мать ребёнка: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Булатов Федор Федоров

Мать ребёнка: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1730

Дочь: Микрюкова Зиновия Федорова

Мать ребёнка: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1731

Дочь: Желнина Дарья Федорова

Мать ребёнка: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Булатов Дорофей Федоров

Мать ребёнка: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1743
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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