Булатов Федор Мартынов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1698
Дата смерти1743
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698
Отец: Булатов Мартын Яковлев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1712
Дочь: Черных Марина Федорова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1714
Дочь: Чердымова Ксения Федорова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1717
Дочь: Катаева Лукерья (Гликерия) Федорова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1718
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1720
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1729
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1730
Дочь: Микрюкова Зиновия Федорова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1731
Дочь: Желнина Дарья Федорова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1736
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1743