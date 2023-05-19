Катаева (Булатова) Лукерья (Гликерия) Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катаева (Булатова) Лукерья (Гликерия) Федорова

Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1698 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1729 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Булатов Федор Мартынов

Мать: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Федосья Иванова

Отец ребёнка: Катаев Иван Антонов

Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Катаев Иван Антонов

Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Катаев Роман Иванов

Отец ребёнка: Катаев Иван Антонов

Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катаев Иван Антонов

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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