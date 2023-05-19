Катаева (Булатова) Лукерья (Гликерия) Федорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: Булатов Федор Мартынов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Федосья Иванова
Отец ребёнка: Катаев Иван Антонов
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Катаев Иван Антонов
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Катаев Роман Иванов
Отец ребёнка: Катаев Иван Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Катаев Иван Антонов
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762